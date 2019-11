Jæren Sparebank økte renteinntekter og overskudd

Jæren Sparebank økte netto renteinntekter til 63,9 millioner kroner i tredje kvartal, fra 55,7 millioner i samme periode i fjor, fremgår det av bankens kvartalsregnskap.

Økt rentenetto medvirket til vekst i bankens overskudd. Resultatet før skatt endte på 46,4 millioner kroner, opp fra 34,6 millioner for et år siden.

«Regnskapet viser en positiv utvikling i bankens kjernedrift. Vi ser en markert økning i netto renter målt mot samme periode i fjor, mens netto provisjoner er på tilnærmet samme nivå. Samtidig er utviklingen i driftskostnader rimelig stabil og tapene på et lavt nivå», heter det fra banken.

Banken påpeker samtidig at det er tegn til at veksten i norsk økonomi «kanskje har nådd toppen». Den viser også til signaler om at rentetoppen «kan være nådd for denne gang».

Økte innskudd

Resultatet før tap var i tredje kvartal 46,0 millioner, opp fra 35,0 millioner i tredje kvartal 2018.

«Høyere utbytter gir også en positiv effekt på resultatet hittil i år. Innskuddsutviklingen er stigende til tross for et relativt lavt rentenivå. Utlånsutviklingen viser en mer moderat veksttakt sammenlignet med tidligere perioder», heter det videre fra banken.

Jæren Sparebanks resultat før skatt hittil i 2019 er på 151,9 millioner kroner, mot 128,5 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Banken opplyser om en innskuddsvekst på 6,9 prosent det seneste året, til 9,2 milliarder kroner. Utlånene rapporteres opp 1,0 prosent, fra 11,7 til 11,8 milliarder kroner.

Innskuddsdekningen rapporteres til 77,8 prosent ved utgangen av tredje kvartal, mot 73,4 prosent på samme tid i fjor.

Jæren Sparebank har vært notert på Oslo Børs siden mai 2007. Bankens børsverdi er snaut 670 millioner kroner.

Hele bankens rapport er her.