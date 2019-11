UBS får bot på over 70 millioner kroner

Etterforskningen til økokrim i Singapore, eller The Monetary Authority of Singapore (MAS) om du vil, konkluderer med at UBS har lurt pengesterke kunder når det kommer til handler av obligasjoner eller investeringspakker.

Boten er på 8 millioner dollar, tilsvarende drøyt 73 millioner kroner.

Storbanken, med hovedkontor i Zürich, har hjulpet til under etterforskningen, ifølge Reuters. UBS skal allerede ha startet med å gjøre opp for seg blant berørte kunder.

– Enkeltindividers handlinger har vært uakseptable og i sterk kontrast fra våre prinsipper, skriver UBS i en uttalelse.