DN: Nye DNB-overføringer til Dubai i mulig islandsk korrupsjonssak

Denne uken ble det kjent at mer enn 640 millioner kroner ble sluset gjennom bankkontoer i DNB via et postboksselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia. Noe av pengene mistenkes å ha blitt brukt til å bestikke tjenestemenn i Namibia i bytte mot fiskekvoter.

DNB stengte ned disse kontoene i 2018 etter en advarsel fra den amerikanske banken Bank of New York Mellon.

Dagens Næringsliv skriver torsdag at de kan dokumentere ytterligere transaksjoner via DNB-kontoer til Dubai i samme sakskompleks.

– Penger overført til kvoteansvarlig

Dokumenter som har blitt offentliggjort via WikiLeaks , viser at DNB i en sjuårsperiode overførte rundt 32 millioner kroner til et selskap i Dubai eid av styrelederen i det statlige selskapet i Namibia som fordeler fiskekvoter, inkludert fiskekvoter til det korrupsjonsanklagede islandske selskapet Samherji, skriver avisen.

Styrelederen opprettet i april 2014 et investeringsselskap i Dubai, Tundavala Invest Limited. Kort tid senere skal det ha blitt overført en rekke «konsulenthonorarer» fra Kypros, der islandske Samherji hadde et datterselskap: Esja Seafood Limited. Ifølge DN er Esja Seafood en kunde av DNB, men dette vil ikke DNB bekrefte.

DNB-direktør Kristin H. Holth sier til DN at hun ikke kan kommentere enkeltselskaper eller -transaksjoner.

– Ingen banker kan si at det aldri har gått transaksjoner gjennom systemene som ikke kunne ha vært undersøkt bedre. Dette tar vi på største alvor, og vi jobber kontinuerlig for å sikre at vi har best mulig vurdering av risiko. Vi bruker informasjonen vi har og samarbeider med Økokrim, sier Holth til avisen.

– Vi undersøker naturligvis det som er kommet fram nå for å avklare fakta. De transaksjonene DN refererer til, er for øvrig en del av det som ble omtalt av islandske medier tirsdag, skriver informasjonsdirektør Even Westerveld i en epost til NTB.

– Vi jobber med å lære

– Vi jobber med å lære av det vi gjør. Sånn som lover og regler er, og kompleksiteten rundt transaksjoner, må vi alltid forbedre oss, sier Holth til DN.

Holth er leder for havnæringer i DNB.

Saken ble først kjent tirsdag i den islandske avisen Stundin , som har samarbeidet med TV-dokumentarprogrammet Kveikur og den arabiske fjernsynskanalen Al Jazeera om saken. De har fått dokumenter fra WikiLeaks som angivelig viser Samherjis bestikkelser og hvitvasking av penger gjennom skatteparadiser og Kypros.

Samherji er Islands største fiskeindustriselskap. I en pressemelding mandag hevder Samherji at en tidligere ansatt alene har stått bak bestikkelsene.

En rekke politikere og tjenestemenn i Namibia skal ha mottatt store pengesummer, deriblant både justisministeren og fiskeriministeren, samt sistnevntes svigersønn, ifølge dokumentasjonen fra WikiLeaks.

Begge ministrene gikk onsdag av, skriver avisa The Namibian på Twitter. I en uttalelse til avisa nekter Namibias nylig avgåtte fiskeriminister Bernhard Esau for korrupsjonsanklagene. Esau sier anklagene er en del av en mediekampanje mot ham og partiet hans Swapo.

I WikiLeaks-notatet står det at norske myndigheter er involvert i saken. Økokrim bekrefter overfor Dagens Næringsliv at de er kjent med saken.