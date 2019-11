Nordea-analytiker venter heftig kostnadskutt for DNB

Onsdag møter DNB-ledelsen analytikere og investorer i til bankens årlige kapitalmarkedsdag i London. I et notat til sine kunder, skriver analytiker Thomas Svendsen at han venter at kostnadskutt blir det store temaet.

– Vi forventer at den nye konsernsjefen tar en offensiv holdning. Vi antar at de finansielle målene blir gjentatt, og at målet om en egenkapitalavkastning på 12 prosent blir det viktigste, skriver Svendsen.

De seneste tre årene har banken slitt med å komme over 12 prosent.

– Derfor tror vi det vil bli ytterligere kostnadskutt og kapitaloptimalisering, skriver Svendsen.

Banken har slått sammen divisjonen for de store og internasjonale bedriftskundene sammen med divisjonen for de små bedriftene. Svendsen påpeker at disse to til sammen har stått for 51 prosent av kostnadene, og han mener banken bør klare å kutte 10 prosent av kostnadene, tilsvarende 1,1 milliarder kroner så langt i år.