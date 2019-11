Kriserammet SEB vil ikke gi garantier

Fredag stupte SEB-aksjen etter at det ble kjent at SVT skal 20. november rapportere om mistanke om hvitvasking i Baltikum. Det skjer i programmet «Uppdrag granskning».

– SEB har tatt del i en liste på 194 foretaknavn fra SVTs program. SEB har sammenlignet navnene med den interne analysen banken har gjort og som ligger til grunn for analysene og uttalelsene banken har gitt rundt den baltiske virksomheten, skriver SEB i en ny pressemelding tirsdag.

Avsluttet relasjoner

SEB skriver videre at 95 prosent av kunderelasjonene på denne listen er avsluttet.

– Når SEB har oppdager mistenkelig aktivitet har dette blitt rapportert til relevant finanstilsyn. Et fåtall kunder finnes fortsatt hos SEB. SEBs vurdering er at disse kundene møter kriteriene banken stiller, skriver SEB.

Banken melder at de fikk kritikk i Estland i 2006 for håndtering av kunder. I den forbindelse anmeldte SEB et antall kunder til finanstilsynet og avsluttet flere kunderelasjoner.

Ingen garantier

– Selv om banken historisk har levd opp til regelverkets krav, kan vi med dagens kunnskap konstatere at hverken regelverk eller banksystemets kapasitet var effektivt nok for å håndtere hvitvasking-risiko før 2008, skriver SEB og legger til at de har skjerpet rutinene.

– Derimot kan ikke SEB garantere at banken hverken har blitt eller kommer til å bli utnyttet.

SEB har hatt kontorer også i Norge siden tidlig på 80-tallet.