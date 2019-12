Banksjef slutter etter kritikk fra Finanstilsynet

«En kritisk rapport fra Finanstilsynet har pekt på områder som krever andre lederegenskaper enn det han har bragt inn i jobben. Han synes derfor det er riktig å slippe til en ny leder som kan bidra til en fortsatt positiv utvikling i banken.», heter det i børsmeldingen.

Torgeir Nøkleby tar over som fungerende banksjef. Hønefoss Sparebank opplyser om at de vil fortsette å gjøre nødvendige tiltak for å tilfredsstille Finanstilsynet.

Dagens Næringsliv skrev tidligere i høst at Finanstilsynet kritiserte sparebanken for at de lot en kunde nedbetale boliglån med kontanter. Det skjedde uten at Hønefoss Sparebank varslet om mistenkelig transaksjon med tanke på hvitvaskingsreglene.