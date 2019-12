Egil Matsen fratrer som visesentralbanksjef to år før tiden

– Egil Matsen fyller rollen sin på en utmerket måte og er et viktig bindeledd mellom oss og hovedstyret i Norges Bank. Jeg skulle gjerne sett at han ble lenger, men har selvfølgelig forståelse for at han ønsker å prioritere annerledes, sier finansminister Siv Jensen (Frp), i pressemeldingen.

Han har vært visesentralbanksjef siden januar 2016. Matsen har hatt ansvar for å følge opp saker fra Oljefondet. Hans åremål var inntil seks år, altså 2022.

Familie

– Jeg har hatt en meget interessant stilling, og det har vært et privilegium å jobbe med bankens dyktige medarbeidere for å løse viktige samfunnsoppdrag. Nå har jeg kommet frem til at jeg ønsker å bruke mer av min tid med familien, som er bosatt i Trondheim. I samråd med dem har jeg derfor besluttet å fratre, sier Matsen.



Matsen leder også Eierskapsutvalget og Risiko- og investeringsutvalget, samt at han sitter i Etikkutvalget for SPU.



– Jeg respekterer Matsens beslutning, men beklager at han ikke fortsetter i Norges Bank. Matsen er en sterk faglig ressurs og en svært verdifull kollega som vi gjerne skulle hatt med oss videre, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Nicolaisens åremål utløper

Finansdepartementet setter i gang jakten på Matsens erstatter med en gang. Departementet opplyser at de regner med at Matsen blir værende til etterfølgeren er klar.

Jon Nicolaisen, også visesentralbanksjef, sitt åremål løper ut 1. april 2020. Finansdepartementet varsler at de vil ta dette med i vurderingen av nye etterfølgere.