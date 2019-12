DNB vil kjøpe enda flere egne aksjer

DNB har besluttet å øke tilbakekjøpsprogrammet, fra tidligere 0,5 prosent (24. oktober) og senere 1,0 prosent (20. november) til nå totalt 1,5 prosent, tilsvarende 23.704.521 aksjer, fremgår det av en børsmelding.

Hvis aksjene vil bli kjøpt til en kurs rundt dagens kurs på 154 kroner, vil tilbakekjøpet kunne bli på totalt 3,65 milliarder kroner.

Aksjen under press

Økningen i tilbakekjøpsprogrammet kommer beleilig all den tid aksjen har vært under press de siste par ukene, etter at Økokrim torsdag kveld for to uker siden varslet at det settes i gang etterforskning i forbindelse med mistenksomme pengeoverføringer.

Ifølge den ferskeste aksjonærutskriften fra Oslo Market Solution og VPS nettosolgte 13 av de 30 største aksjonærene bortimot seks millioner DNB-aksjer i forrige uke, skriver Finansavisen i dag.

DNBs samlede tilbakekjøp var onsdag kommet opp i 7,8 millioner aksjer, hvorav 32 prosent var blitt kjøpt etter at etterforskningen ble åpnet.

Bruker overskuddskapital

– At vi noen dager kjøper flere aksjer enn andre dager, kan forklares av det totale omsetningsvolumet, sier investorkontakt Rune Helland til avisen.

Helland bemerker også at DNB kun kjøper omkring 10 prosent av dagsomsetningen, og at banken ligger godt under reglene på 25 prosent av likviditeten i markedet.

DNB stiger 0,6 prosent på Oslo Børs til 153,75 kroner. Den siste måneden har aksjen falt knappe 10 prosent, men er opp 11 prosent siden nyttår