Holder kapitalbufferkravet uendret

Det vil si at Finansdepartementet ikke endrer det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene. Det betyr at kravet blir 2,5 prosent fra 31. desember. 2019 etter beslutningen fra desember 2018.

Kapitalbufferkravet er til for å gjøre bankene mer solide og robuste rundt tap på utlån. Det skal dempe risikone for at bankene må redusere kredittgivningen i en nedgangskonjuktur.

Hvert kvartal gir Norges Bank råd til departementet om nivået på motsyklisk kapitalbufferkrav. Norges Bank begrunner anbefalingen sin slik i et brev til Finansdepartementet.

«Lønnsomheten i bankene er god, utlånstapene er lave, og bankene oppfyller gjeldende kapitalkrav.»