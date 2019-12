Danske, Nordea og Swedbank i splid om renteutviklingen fremover

Etter at Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret tidligere i dag, er storbankene uenige om hvordan utviklingen vil være fremover.

Danske Bank endret prognosene like etter rentedommen, og anslår nå at Norges Bank vil sette opp styringsrenten med 25 basispunkter til 1,75 prosent i juni 2020. Nordea Markets er imidlertid blitt sikrere i sitt anslag om uendret rente i overskuelig fremtid, mens Swedbank beholder sitt estimat om uendret rente ut 2020.

Det fremgår av oppdatering fra meglerhusene etter Norges Banks rentebeslutning torsdag.

«På linje med forventningene»

Nordea Markets skriver at hovedbudskapet fra sentralbankens pengepolitiske rapport torsdag var på linje med dere forventinger på forhånd.

Fremover mener meglerhuset det vil være viktig å følge med hvilken effekt den svake norske kronen vil ha på priser og lønnsvekst. Norges Bank ser begrenset overføring fra en svak krone til lønns- og prisvekst, påpeker Nordea-analytikerne, som legger til at hvis dette øker vil de se på det som en oppsiderisiko for rentebanen, opplyser TDN Direkt.

Norges Bank venter at kronen vil forbli svak

«På den andre siden venter Norges Bank nå at kronen vil forbli svak», skriver Nordea-analytikerne, som legger til at lavere usikkerhet internasjonalt kan føre til høyere oljepriser og lavere risikopremie for kronen, noe som vil gjøre det vanskeligere for Norges Bank å bli mer haukete.

«Totalt sett vil kroneeffekten sannsynligvis bety mer enn oppsiderisikoene for lønnsvekst de neste tre månedene», skriver Nordea, som venter uendret rente i overskuelig fremtid.

Swedbank: uendret rente ut 2020

Swedbank beholder sitt syn om at renten vil bli holdt uendret ut 2020. De mener Norges Bank nå har fullført sin normalisering av rentepolitikken, og når man ser inn i neste år mener økonomene at utviklingen innenlandsk trolig vil være avgjørende for om sentralbanken vil komme med noen nye signaler, skriver TDN Direkt.

Videre mener Swedbank at risikoene stort sett er balanserte. Sannsynligheten for renteøkning i rentebanen på 40 prosent ser meglerhuset mer på som et signal om at det virkelige vil kreve mye for at sentralbanken skal sette ned renten, noe som er berettiget, mener økonomene.