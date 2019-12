Hønefoss Sparebank får millionbot av Finanstilsynet

Hønefoss Sparebank er tildelt et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner av Finanstilsynet. Hønefoss Sparebank har akseptert dette.

«Hønefoss Sparebank tar til etterretning Finanstilsynets vurderinger av brudd på antihvitvaskregelverket. Banken tar tilsynets merknader svært alvorlig. Det ble også derfor umiddelbart etter gjennomføringen av tilsynet satt i verk tiltak for bringe de påpekte forholdene i orden. Finanstilsynet er tidligere gitt en oversikt over de tiltak som er gjennomført, og banken vil fortsette å ha særlig fokus på dette i sitt fremtidige arbeid», skriver sparebabnken i børsmelding.

Bakgrunnen er at det tidligere i høst ble kjent at Finanstilsynet kritiserte sparebanken for at de lot en kunde nedbetale boliglån med kontanter. Det skjedde uten at Hønefoss Sparebank varslet om mistenkelig transaksjon med tanke på hvitvaskingsreglene.

2. desember varslet Per-Arne Hanssen at han sluttet som banksjef i Hønefoss Sparebank. Torgeir Nøkleby har tatt over som fungerende banksjef.