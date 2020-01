Arne Fredly vil med hjelp av Øystein Stray Spetalen mangedoble utbyttet og vrake Pareto Bank-navnet

Øystein Stray Spetalen brukte romjulen på å kjøpe store deler av Petter Nesleins aksjepost i Pareto Bank. Det har gitt storeier Arne Fredly blod på tann. For mens Pareto Bank har leid lokaler av Neslein, og Neslein har vært en stabil støtte for Svein Støle og hovedeier, Pareto, vil Arne Fredly nå gjøre store endringer med banken.

– Jeg har vært i dialog med Svein Støle og styret om en rekke planer for Pareto Bank, sier Fredly.

DIALOG: Arne Fredly sier han er i dialog med Pareto-eier Svein Støle om endringer i Pareto Bank. Gjennom Pareto kontrollerer han den største aksjeposten i Pareto Bank. Foto: Iván Kverme

Mens Pareto eier 20 prosent av Pareto Bank, eier Arne Fredly 10 prosent. Øystein Stray Spetalen har kommet inn med 3,7 prosent av aksjene etter at Petter Neslein solgte sine 5 prosent i romjulen. Også øyelege Ole Morten Halvorsen og Landkreditt synes å ha tatt mindre deler av Nesleins aksjer.

Jeg har planer om å gjøre banken til et utbytteselskap Arne Fredly

Vil skifte navn

Den mest synlige endringen Arne Fredly ønsker er en endring av navnet.

– Det er på tide å bygge en bank som er mer uavhengig av Pareto. Jeg er blitt kontaktet av veldig mange aksjonærer som ønsker et navnebytte. Det har ingenting med om Pareto er et godt eller dårlig navn, men aksjonærene ønsker å bygge en uavhengig bank av Pareto. Det vil gi en høyere prising.

COMEBACK: Øystein Stray Spetalen brukte i romjulen 100 millioner kroner på en aksjepost på 3,7 prosent av Pareto Bank – tre år etter at han sist gjorde opprør mot bankens finansielle planer. Foto: Michael Groth

– I tillegg har jeg en rekke planer om virksomheten samtidig som jeg har planer om å gjøre banken til et utbytteselskap, sier Fredly.

– Dette er ikke fiendtlig. Det er bare positivt for alle aksjonærene, sier Fredly.

Han viser til Sparebanken Vest som prises til 1,2 ganger bokført egenkapital, mens Pareto Bank kun prises til 0,8 ganger bok.

Fra 2020 og fremover vil jeg at banken betaler ut 80 prosent av overskuddet i utbytte Arne Fredly

– Da Pareto Bank gjorde emisjon i fjor, var det delvis unødvendig. Det medførte at avkastningen på egenkapitalen falt fra 17 til 13,8 prosent da det ga betydelig ubenyttet lånekapasitet selv om avkastningen på den underliggende virksomheten var bra, sier Fredly.

Vil ha 80 prosent utbytte

Da Pareto Bank la frem sine 2018-regnskaper foreslo styret et utbytte på 55 øre pr. aksje. Én måned senere ble dette hevet til 70 øre pr. aksje. Samtidig ble utbyttepolitikken justert etter krav fra aksjonærene slik at banken heretter skulle utbetale minst 25 prosent av overskuddet i utbytte. Det er for lite for Fredly.

– Pareto Bank bør bli et utbytteselskap. Jeg ønsker 50 prosent utbytte av overskuddet i 2019. Fra 2020 og fremover vil jeg at banken betaler ut 80 prosent av overskuddet i utbytte, sier Fredly.

– Hvorfor?

– Banken har nådd kritisk masse og behøver ikke å vokse så mye. Det er bedre å betale utbytte samtidig som de fortsatt har penger til vekst. Det finnes massevis av fond som bare handler utbytteaksjer, og jeg har vært i kontakt med en rekke profesjonelle forvaltere i inn- og utland som søker etter utbytteaksjer. De mener banken da vil prises til 60-70 kroner som utbytteaksje, sier Fredly.

Ifølge estimatene vil Pareto Bank tjene 6,50 kroner pr. aksje neste år. Jeg ønsker da et utbytte på 5,20 kroner pr. aksje Arne Fredly

– Jeg ønsker en kraftig reprising av aksjen, legger han til.

– Bare se på Bank2 som alltid har betalt gode utbytter, og prises høyere enn andre banker. Pareto Bank har muligheten til å gjøre det samme.

– Spetalen er enig med meg

Pareto Bank gjorde emisjon til 37 kroner i fjor høst, hvilket var det samme som Spetalen betalte for aksjene fra Neslein. I går steg aksjen 1,30 kroner på Oslo Børs til 40 kroner.

– Ifølge estimatene vil Pareto Bank tjene 6,50 kroner pr. aksje neste år. Jeg ønsker da et utbytte på 5,20 kroner pr. aksje for utbetaling i 2021, sier Arne Fredly.

– Hvilken rolle har det at Spetalen har kjøpt aksjene til Neslein?

– Øystein Stray Spetalen er enig med meg, og jeg har store planer for Pareto Bank. Det skal bli en utbytteaksje som kan prises mye høyere, sier Fredly.

– Ett av mange nye forretningsområder er å starte opp i Stockholm. Jeg vet mange som driver eiendomsutvikling der, og produktet Pareto Bank tilbyr i Norge finnes overhodet ikke der. Jeg vil ikke nevne alt, men det er ett av områdene.

– Men hvordan endrer Spetalens kjøp situasjonen?

– Aksjonærstrukturen er blitt mer åpen nå. Jeg har ikke hatt tid tidligere selv om det har vært diskutert. Nå ønsker jeg å ta tak i dette.

Øystein Stray Spetalen gikk inn i Pareto Bank også i 2016, og da gikk han sammen med Arne Fredly og en gruppe aksjonærer mot bankens finansieringsplan. Dengang mente Spetalen det var galskap å låne til 7 prosent rente når banken hadde en gjennomsnittlig utlånsrente på 5,5 prosent.

Spetalen foreslo i stedet satsing på forbrukslån samt å holde tilbake overskudd som egenkapital, i stedet for å låne penger til å betale utbytte.