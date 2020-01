Milliongevinst for Sparebanken Øst

Sparebanken Øst har etter Oslo Børs' stengetid kunngjort at banken har utført et salg av et eiendomsselskap som vil påvirke resultatet nå i første kvartal.

Salget ble utført 2. januar i år, og banken opplyser at en gevinst etter skatt på rundt 20 millioner kroner vil bli bokført i regnskapet for første kvartal.

Selskapet som er solgt, er Tollbugt. 49-51 AS, som omfatter næringseiendommen Tollbugata 49-51 i Drammen sentrum. Denne eiendommen består av kontorlokaler, som er leid ut til eksterne leietagere og til Sparebanken Øst Eiendom.

Sparebanken Øst opplyser at banken har eid eiendommen i mer enn 20 år.