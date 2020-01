Styreleder i Pareto Bank enig med Arne Fredly i ønsket om økt utbytte

Øystein Stray Spetalens aksjekjøp i Pareto Bank har sparket igang en diskusjon om hva banken skal hete, hva den skal gjøre og hvor mye den skal betale ut i utbytte. Storeier Arne Fredly er arkitekten bak planene, og nå mener han at medeierne har gitt ham stående applaus.

– Jeg har fått massevis av henvendelser fra aksjonærer som er enig med meg. Jeg føler det er bred enighet om mine planer, sier Arne Fredly til Finansavisen.

I Finansavisen tirsdag flagget Arne Fredly at Pareto Bank burde øke utbytteandelen til 50 prosent for 2019 og 80 prosent fra 2020 og fremover, hvilket vil gi aksjonærene årlig utbetaling på 5,20 kroner pr. aksje tilsvarende en avkastning på 13 prosent. Til sammenligning utbetalte Pareto Bank kun 0,70 kroner pr. aksje i utbytte for 2018.

– Naturlig å øke utbyttet

Styreleder Åsmund Skår i Pareto Bank var i går ikke avvisende til Arne Fredlys krav.

– Det er naturlig å øke utbyttet når kapitalkravet er avklart. Banken har vært gjennom en fase med kapitaloppbygging og er nå godt kapitalisert, har god lønnsomhet og er så store at vi har kritisk masse. Vi har vært gjennom en vekstfase med behov for økt kapital som vi mener er gjort på en god måte. Styret vil diskutere utbytte basert på årsresultatet, og legger frem dette for generalforsamlingen i mars, sier styreleder Åsmund Skår i Pareto Bank til Finansavisen.

HAR FÅTT ØNSKELISTE: Adm. direktør Tiril Haug og styreleder Åsmund Skår har fått noe å tenke på etter at storeier Arne Fredly har tatt initiativ til en rekke endringer i Pareto Bank. Foto: Iván Kverme

– Har du hatt kontakt med Arne Fredly om hans forslag?

– Jeg snakker med flere aksjonærer, og Fredly er én av dem.

– Hva tenker du om forslagene han har for banken utover ønsket om høyere utbytteandel?

– Forslaget om å endre navn har vært oppe tidligere. Også da etter innspill fra aksjonærene. Konklusjonen i styret var at det er flere fordeler enn ulemper å bruke dagens navn – det etter en totalvurdering. Navnet gir god rekrutteringsevne og god kjennskap, sier Skår.

Vil helst ikke inn i styret

Til tross for at han hevder å ha store planer for Pareto Bank, ønsker Arne Fredly selv ikke å gå inn i styret for å sette planene ut i livet.

Skulle dette ikke være tilstrekkelig kan det likevel være aktuelt å gå inn i styret Arne Fredly

– Styret i Pareto Bank er ikke bare et styre, men også en kredittkomité. Alle lån går gjennom dette, så det er et veldig aktivt styre med møter én til to ganger i måneden. Det blir vanskelig å fly til Norge eller å håndtere det via telefon, sier Fredly.

Likevel tar han sikte på å få gjennomslag for endringene i banken.

– Dette er fornuftige forslag som jeg har diskutert med både Svein Støle og styrelederen tidligere. Jeg har en god bekjent i styret, Eyvind Width, som er enig i planene, og ønsker å presentere dem for styret.

– Skulle dette ikke være tilstrekkelig kan det likevel være aktuelt å gå inn i styret.

Det er ikke unaturlig med økt utbytte, men jeg vil ikke kommentere konkret på nivået for 2019 Åsmund Skår, Pareto Bank

Ingen plan om Sverige

Selv om Åsmund Skår er positiv til økte utbyttebetalinger fra Pareto Bank fremover er ikke en Sverige-etablering noe banken jobber med.

– Når det gjelder å etablere oss i Sverige gjør Pareto Bank allerede i dag forretning i Sverige, men da hovedsakelig med norske kunder når de har prosjekter i Sverige. Vi har ikke noen plan om etablering i Sverige, men administrasjonen og styret jobber kontinuerlig med forretningsutvikling.

– Er det utenkelig med en utbytteandel på 50 prosent for fjoråret slik Fredly har foreslått?

– Det kan jeg ikke kommentere utover at vi har fått bedre avklaring på kapitalkravet og er bedre kapitalisert, har god lønnsomhet og har en god størrelse. Det er ikke unaturlig med økt utbytte, men jeg vil ikke kommentere konkret på nivået for 2019.

– Føler du at Fredly er alene om økt utbyttekrav?

– Det er vanskelig å kommentere. Vi har god dialog og får løpende innspill i forskjellige retninger. Jeg ønsker ikke ha noen oppfatning om det, men det primære målet for Pareto Bank er å levere høy og solid egenkapitalavkastning over tid.