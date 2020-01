EQT har kjøpt Storebrand-aksjer for over 800 millioner kroner

– EQT Public Value har fulgt Storebrand over tid og er imponert over arbeidet som selskapet har lagt ned for å styrke balansen med mål om å skape et solid grunnlag for videre vekst, sier partner Fredrik Åtting i EQT Partners, og legger til:

EQT skriver i en pressemelding at det i en periode har hatt en «positiv dialog med ledelsen, styret og valgkomiteen i Storebrand».

Torsdag morgen kom valgkomiteens innstilling, hvor EQT-partner Fredrik Åtting foreslås som nytt styremedlem i Storebrand.

Marianne Bergmann Røren blir også innstilt som nytt styremedlem.

Verdens syvende største oppkjøpsfond

EQT er en stor global aktør som i dag forvalter rundt 41 milliarder euro gjennom 19 fond. EQT-fondene har porteføljeselskaper i Europa, Asia og USA med samlede driftsinntekter på over 21 milliarder euro og rundt 127.000 ansatte.

EQT Public Value-fondet investerer i børsnoterte selskaper hvor EQTs modell fra forvaltningen av aktive eierfond benyttes for å skape verdier ved konstruktivt samarbeid og aktivt eierskap gjennom styreverv og en betydelig eierposisjon.

Rådgivningsteamet til fondet består av erfarne rådgivere ved kontorene i Oslo, Stockholm og München.

– Storebrand har dessuten kommet langt i digitalisering av verdikjeden. Samtidig har selskapet et solid utgangspunkt for å lede an i videre konsolidering av en bransje hvor stordriftsfordelene er betydelige, sier Åtting.

Ser stort potensial

Åtting opplyser at fondet har vært i dialog med Storebrand i en periode, og at EQTs fond ønsker å være en aktiv eier i selskapet og vil tilby EQTs ressurser og nettverk for å bidra til videre lønnsom vekst.

– Storebrand er godt posisjonert for å dra nytte av megatrendene innen individuell pensjonssparing og selskapet har en spesielt sterk stilling innen ESG-produkter, sier Åtting, som også fungerer som investeringsrådgiver for fondet.