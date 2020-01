SpareBank 1 Østlandet lyktes med nye obligasjonslån

Onsdag morgen varslet SpareBank 1 Østlandet en mulig utstedelse av et obligasjonslån, og at SEB Markets og SpareBank 1 Markets var gitt mandat til å undersøke markedet og eventuelt utstede et nytt senior obligasjonslån med løpetid på minimum fem år.

I en børsmelding publisert en halvtimes tid før Oslo Børs' stengetid opplyser banken at den har utstedt to nye obligasjonslån på tilsammen 1,9 milliarder kroner.

Det ene lånet har løpetid på 5,25 år og flytende rente, det andre har 5,75 års løpetid og fastrente.

SpareBank 1 Østlandet har vært notert på Oslo Børs siden juni 2017.