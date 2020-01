Swedbank leverer – utbyttet overrasker

Swedbank fikk et resultat etter skatt på 4.428 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2019, ned fra 4.594 millioner svenske kroner i samme periode året før.

Driftsresultat før skatt kom inn på 5.401 millioner svenske kroner, mot 5.882 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2018.

Konsensus pekte ifølge InFront mot et driftsresultat før skatt på 5.279 millioner svenske kroner.

Avsetninger til tap på utlån belaster regnskapet med 988 millioner svenske kroner, mot 412 millioner i samme periode i fjor og ventet 490 millioner svenske kroner.

Netto renteinntekter gikk fra 6.335 til 6.408 millioner svenske kroner, mot ventet 6.490 millioner svenske kroner.

Banken foreslår et utbytte på 8,80 svenske kroner for 2019. Dette er ned fra 14,20 svenske kroner året før, men over ventede 8,48 kroner.

