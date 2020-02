Analytikerne venter nedgang for DNB

DNB legger frem rapporten for fjerde kvartal førstkommende torsdag. I forkant har Infront hentet inn estimater fra 16 ulike analytikere, som venter svakere resultater fra DNB.

Større tap

Meglerhusene tror i snitt at resultat etter skatt vil bli 5.105 millioner kroner, ned fra 6.601 millioner i fjerde kvartal 2018, ifølge TDN Direkt. Totale inntekter ventes å gå ned til 13.176 millioner kroner fra 13.502 millioner kroner.

Resultat pr. aksje er beregnet til å bli 3,23 kroner, mot 4,14 kroner ved samme korsvei i 2018. Meglerhusene tror i snitt på et tap på 508 millioner kroner, sammenlignet med 235 millioner tilbake i 2018.

Oppgang i 2019

For helåret 2019 tror derimot analytikerne på oppgang for DNB. Nettoresultat for fjoråret estimeres i snitt til å bli 24.084 millioner kroner, opp fra 23.323 millioner kroner. DNBs totale inntekter i 2019 spås å ende på 54.834 millioner kroner, solid opp fra 50.368 millioner kroner i 2018.

Resultat pr. aksje ventes å komme inn på 15,24 kroner. Tallet var 14,56 kroner pr. aksje i 2018. Videre venter tallknuserne resultat pr. aksje på 15,90 og 15,92 kroner i 2020 og 2021. De 16 meglerhusene spår at utbytte for 2019 blir 8,80 kroner, mot 8,25 kroner i 2018.





Deltagere:Autonomous Research, Berenberg Bank, Citi Investment Research, Deutsche Bank, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Jefferies International, JP Morgan, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Morgan Stanley, Nordea Markets, Norne Securities, Pareto Securities, Redburn Partners, Societe Generale, Sparebank 1 Markets og UBS.