Dette venter tallknuserne av SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank legger frem kvartalsrapport i morgen klokken 07.30. Infront har i forkant hentet inn estimater fra åtte analytikere.

Resultat før skatt ventes i snitt å bli 812 millioner kroner, opp fra 676 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. Nettoresultatet er beregnet til 630 millioner kroner, opp med 104 millioner kroner.

Resultat pr. aksje er ventet å bli 2,46 kroner, opp 0,40 kroner fra 2018 samme kvartal. For 2019 venter analytikerne at resultat pr. aksje blir 12,68 kroner, solid opp fra 8,98 kroner pr. aksje i 2018. For 2020 og 2021 spår analytikerne resultat pr. aksje på henholdsvis 11,09 kroner og 10,67 kroner.

Deltagere: Arctic Securities, Autonomous Research, DNB Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, Norne Securities, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets.