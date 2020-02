Danske Bank overrasket positivt

Danske Bank leverte et overskudd på 1.261 millioner danske kroner i fjerde kvartal mot forventet 1.162 millioner. Netto renteinntekter endte på 5.541 millioiner danske mot forventet 5.432 millioner.

For 2019 som helhet leverte Danske Bank et nettoresultat på 15,1 milliarder kroner, hvilket ifølge banken var i tråd med forventningene samtidig som det var påvirket av ekstraordinære poster.

Banken opplyser at avkastningen på egenkapitalen endte på 9,6 prosent samtidig som banken har satt nye mål for bærekraft.

Høyt utbytte

Danske Bank har i drøyt to år stått med oppvasken etter at hvitvaskningsskandalen ble kjent i danske medier. Banken la etter hvert frem sin egen undersøkelse høsten 2018, samtidig som at Thomas Borgen gikk av.

Banken foreslår å holde utbyttepolitikken uendret, med ambisjon om å utbetale mellom 40 prosent og 60 prosent av nettoresultatet hvert år. For 2019 foreslås et utbytte på 8,50 danske kroner pr. aksje, tilsvarende 49 prosent av overskuddet.

På forhånd ventet snittet av analytikerne at banken ville levere et utbytte på 7,70 danske kroner pr. aksje. Til sammenligning betalte banken ut henholdsvis 9 og 10 danske kroner for 2016 og 2017, og i 2018 endte det på 8,50 danske kroner.

Danske Bank (Mill. DKK) 2019 2018 Rentenetto 21 877 23 571 Sum inntekter 44 982 44 365 Resultat før utlånstap 15 831 19 354 Resultat før skatt 13 822 19 722