DNB med renterekord

(Saken oppdateres.)

Med den beste børsutviklingen de seneste to og tre årene slår DNB sine jevnstore nordiske motparter. DNB er i denne rapporteringsrunden sist ut med sine 2019-regnskaper sammen med Nordea, som også rapporterer i dag, torsdag.

DNB knuser sin nordiske storebror med en egenkapitalavkastning på 10,4 prosent. Nordea hadde i 2019 en avkastning på kun 8,1 prosent. DNB når imidlertid ikke opp til standarden fra 2018, da DNB hadde en egenkapitalavkastning på 12,9 prosent.

DNB (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Rentenetto 10.347 9.611 Sum inntekter 13.199 13.502 Resultat før utlånstap 7.085 7.322 Resultat før skatt 6.913 7.136

På forhånd var det ventet at DNB skulle klare å passere 10 milliarder kroner i rentenetto for første gang i et enkeltkvartal. Infronts estimater viser at analytikerne ventet en rentenetto på 10.082 millioner kroner.

Det gikk DNB skyhøyt over, og bankens renteinntjening i fjerde kvartal er nær 1,5 milliarder høyere enn det den var i samme kvartal for bare tre år siden.

Parkerer de jevnstore

Selv med en svak norsk krone er prisingen av DNBs egenkapital på Oslo Børs klart større enn de svenske og danske bankene. Den er heller ikke så langt bak Nordeas prising, som de relative utlånsforskjellene skulle tilsi.