Nordea slo forventningene

Nordea hadde et resultat før skatt på 1,01 milliarder euro i fjerde kvartal. Det er solid opp fra forventningene på forhånd, ifølge Infront, om et resultat på 955 millioner euro. Ved samme tid i 2018 var resultatet 705 millioner euro.

Nordea (Mill. euro) 4. kv./19 4. kv./18 Rentenetto 1.108 1.142 Sum inntekter 2.294 2.119 Resultat før utlånstap 1.115 735 Resultat før skatt 1.013 705

De totale driftsinntektene kom inn på 2,3 milliarder euro, opp fra 2,1 milliarder ved samme korsvei i 2018. Resultat pr. aksje var 0,19 euro, opp med 0,06 euro fra 2018. Nordeas styre foreslår et utbytte på 0,40 euro pr. aksje. Det er som ventet på forhånd.

Svakere årsresultater

For helåret 2019 hadde Nordea rentenetto på 4,3 milliarder euro, ned fire prosent fra 2018. Samlede driftsinntekter var 8,6 milliarder euro, en nedgang på seks prosent fra året før. Resultat før skatt ble i fjor 2,1 milliarder euro, en nedgang på hele 47 prosent sammenlignet med 2018.

Nordeas egenkapitalavkastning for 2019 endte på 8,1 prosent, som er å anse som noe lavt sammenlignet med andre nordiske storbanker. På kapitalmarkedsdagen i oktober ble det også sagt at det bankens mål for 2022 ligger på minst 10 prosent.

– Vi er i gang med gjennomføringen av den nye forretningsplanen. Vi fokuserer på å levere på de økonomiske målene vi la frem på kapitalmarkedsdagen i oktober. Og vi er i rute, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

Mål for fremtiden

Resultat pr. aksje ble 0,38 euro for 2019, ned fra 0,76 euro året før.

Nordea sier de har tre viktige prioriteringer frem for å nå finansielle mål i 2022. Det er å optimalisere effektiviteten, gjennomføre initiativ som øker inntekter og skape positive kundeopplevelser.