Sparebanken Sør overbeviser

Sparebanken Sør føyer seg inn i rekken av banker som legger frem sterke kvartalstall.

Styret karakteriserer i kvartalsrapporten resultatet fra ordinær drift som meget godt, og resultatene preges også av gode bidrag fra Frende og Brage.

For 2019 foreslår styret et utbytte på 8,00 kroner per egenkapitalbevis, opp fra 6,00 kroner i 2018.

Sparebanken Sør (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Rentenetto 523 447 Sum inntekter 609 483 Resultat før utlånstap 376 228 Resultat før skatt 379 272