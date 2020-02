Lillestrøm Sparebank tjener mer

Lillestrøm Sparebank hadde i fjerde kvartal en rentenetto på 39,1 millioner kroner, opp fra 33,5 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet før tap endte på 22,8 millioner kroner, sammenlignet med 18,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Banken melder at utlånsveksten for hele 2019 var på 11,3 prosent, og næringsandelen har økt til 18,5 prosent.

Styret i Lillestrøm Sparebank foreslår et utbytte for 2019 på 8,40 kroner per egenkapitalbevis.

(Artikkelen oppdateres)