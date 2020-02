SpareBank 1 Nordvest med rekordtall

SpareBank 1 Nordvest oppnådde et resultat før skatt på 263,4 millioner kroner i 2019, sammenlignet med 173,4 millioner kroner i 2018.

I fjerde kvartal 2019 fikk banken et resultat før skatt på 37,6 millioner kroner, sammenlignet med 32,4 millioner kroner i samme periode i 2018.

Netto renteinntekter økte i samme periode fra 64,5 til 70,9 millioner kroner.

Styret i banken foreslår et utbytte på 8,50 kroner per egenkapitalbevis.

– Resultatet i 2019 er det beste i bankens 184 år lange historie. Dette gir banken fortsatt mulighet til å være en aktiv støttespiller for vekst og verdiskaping i en region som for tiden opplever god og stabil utvikling, herunder god lønnsomhet og økende investeringsvilje i næringslivet. Dette er en viktig forutsetning for bankens utviklingsmulighet i tiden fremover, sier adm. direktør Odd Einar Folland.

Selv om resultatet for 2019 var preget av engangseffekter, så sier Folland at banken gjennom året har styrket sin posisjon i markedet gjennom tilfredsstillende vekst og kostnadskontroll.