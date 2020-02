HSBC varsler gigantisk nedbemanning

Storbanken HSBC har planer om å redusere bemanningen med rundt 35.000 stillinger i forbindelse med en større nedskalering av virksomhetene i Europa og USA, melder Financial Times.

Ifølge avisen har HSBC et mål om å redusere de årlige kostnadene med 4,5 milliarder dollar og å kvitte seg med aktiva til 100 milliarder dollar innen utgangen av 2022.

HSBC har tirsdag lagt frem tall for fjerde kvartal og hele 2019, men i presentasjonsmaterialet oppgis det ikke hvor stor nedbemanningen de kommende årene vil bli. Overfor Financial Times sier imidlertid fungerende HSBC-sjef Noel Quinn at det kan bli snakk om å redusere antallet heltidsansatte fra rundt 235.000 til 200.000.

Deler av nedbemanningen vil ifølge Quinn bli gjort i form av naturlig avgang.

Storbanken venter at opprydningen vil føre til rundt 6 milliarder dollar i restruktureringskostnader og rundt 1,2 milliarder dollar i kostnader knyttet til avhendelser, ifølge FT.

Store nedskrivninger

I fjerde kvartal bokførte HSBC et resultat før skatt på minus 3,9 milliarder dollar, påvirket av goodwill-nedskrivninger på 7,3 milliarder dollar.

Bokførte inntekter var opp 5 prosent, mens justerte inntekter steg 9 prosent til 13,6 milliarder dollar.

Justert resultat før skatt oppgis til 4,3 milliarder dollar, 29 prosent bedre enn i fjerde kvartal 2018.

Foreløpig regnskap for hele 2019 viser et resultat på 6,0 milliarder dollar, en halvering fra året før. Nedskrivningene i fjerde kvartal på 7,3 milliarder påvirket vesentlig.

Før skatt var overskuddet 13,3 milliarder dollar, en 33 prosents svekkelse fra året før. Justert resultat før skatt oppgis til 22,2 milliarder, en økning på 5 prosent.

Bokførte inntekter var opp 4 prosent, justerte inntekter var opp 5,9 prosent til 55,4 milliarder dollar i 2019.