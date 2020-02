Morgan Stanley kjøper E*Trade

Morgan Stanley kjøper nettmegleren E*Trade Financial i en avtale verdsatt til 13 milliarder dollar (tilsvarende 121 milliarder norske kroner), skriver Wall Street Journal torsdag.

E*Trade ble pauset før meldingen, etter å ha steget 25 prosent.

Morgan Stanley, som med kjøpet går inn i markedet for retail-kunder, faller 3,6 prosent til 54,30 dollar i førhandelen på Wall Street.

Oppkjøpet vil bli gjort på 58,74 dollar per aksje, noe som tilsvarer en premie på 30,7 prosent mot gårsdagens sluttkurs. Betalingen skjer ved at Morgan Stanley utsteder 1,0432 Morgan Stanley-aksjer per E*Trade-aksje.

E*Trade har 5,2 millioner kunder, med over 360 milliarder dollar i klientmidler.

Oppkjøpet er det største gjort av en amerikansk bank siden finanskrisen i 2008.