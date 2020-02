Planlegger digital forbrukerbank

Det er den amerikanske finanskjempen JPMorgan som står bak planene, og det antas at mer informasjon om det nye banktilbudet vil bli presentert under en investordag i neste uke, melder britiske Sky News.

Nyhetskanalen viser til kilder i City, som har vært med i diskusjoner med JPMorgan og regulatoriske myndigheter om den nye digitalbanken.



50 millioner kunder

JPMorgan er nok mest kjent som forretningsbank, men i USA er de også store innenfor personmarkedet. Nå er planen å ekspandere denne virksomheten.

Den nye digitalbanken vil tilby utlån, lønnskontoer og spareprodukter.

Ifølge banken har de i dag 50 millioner digitalkundeforhold i USA, og banken skryter i sin markedsføring av at nye privatpersoner kan etablere et kundeforhold via nettet på bare fem minutter, melder Sky News.

Tøffere konkurranse

Kampen om privatkunder i Storbritannia er hard. I 2018 entret Goldman Sachs markedet, noe som skjerpet konkurransen om kundene.

Sky News antyder at den vil bli enda tøffere nå, om JPMorgan også etablerer seg i Storbritannia.

Det er uklart om den nye banken vil bygge opp et nettverk av filialer, eller om de vil være en ren nettbank.

En talsperson for JPMorgan ønsket ikke å snakke med Sky News, da nyhetskanalen ba om en kommentar til lanseringen av en ny forbrukerbank.