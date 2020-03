DNB tapte i Høyesterett – må ut med 350 millioner til kundene

– Høyesterett har i dag gitt Forbrukerrådet medhold i saken mot DNB Asset Management. Vi erkjenner at vi ikke nådde fram med vårt syn om at fondene det var snakk om var forvaltet i tråd med det som var forespeilet kundene, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

– Det betyr samtidig at vi nå skal betale ut cirka 350 millioner i honorarer til andelseierne, i tråd med dommen, fortsetter han.

Stridens kjerne var om DNBs forvaltning av flere aksjefond var tilstrekkelig aktiv, slik banken hevdet.

DNB ble i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale tilbake 345 millioner kroner til de aktuelle fondskundene etter å ha tapt norgeshistoriens største massesøksmål, men anket dommen. Det skjedde etter at Oslo tingrett ga DNB medhold, en dom som Forbrukerrådet anket.

Borgarting lagmannsrett fastslo at DNBs forvaltning var mangelfull og i strid med god forretningsskikk. Ikke bare har fondssparerne betalt nesten dobbelt så mye som de skulle, men de har også tapt betydelige beløp i avkastning på sparepengene sine, fastslår retten i dommen.

Lagmannsretten konkluderte med at DNB må erstatte begge deler: 0,8 prosentpoeng av gebyret på 1,8 prosent og den avkastningen hver av kundene kunne ha fått hvis fondet deres hadde blitt tilstrekkelig aktivt forvaltet mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2014.

Høyesterett startet den drøyt ei uke lange behandlingen av saken 21. januar. Partene hadde til sammen 5.000 sider med dokumentasjon i den særdeles omfattende saken.

