Pareto nedgraderer to sparebanker og høyner kursmålet for seks andre

Pareto Securities har nedgradert SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 BV fra kjøp til hold, melder TDN Direkt.

Meglerhuset viser til at de to bankenes egenkapitalbevis har hatt sterk kursutvikling.

SpareBank 1 Nord-Norge er opp mer enn 12 prosent seneste år, mens SpareBank 1 BV er opp snaut 15 prosent seneste år.

Nye kursmål for seks banker

Samtidig har Pareto Securities høynet kursmålene sine for seks andre sparebanker på Oslo Børs:

Sandnes Sparebanks kursmål løftes fra 70 til 75 kroner.

SpareBank 1 Ringerike Hadelands kursmål høynes fra 230 til 250 kroner.

SpareBank 1 Østfold Akershus' kursmål oppjusteres fra 240 til 260 kroner.

SpareBank 1 Østlandets kursmål høynes fra 95 til 100 kroner.

Sparebanken Sørs kursmål høynes fra 110 til 120 kroner.

Sparebanken Vests kursmål settes opp fra 75 til 80 kroner.

Attraktiv sektor

Bakgrunnen for disse oppjusteringene er ifølge nyhetstjenesten at Pareto har oppjustert sine estimater for bankene etter fjerdekvartalsrapportene, og at meglerhuset mener sektoren er attraktiv målt mot andre sektorer.

«De norske sparebankene leverte noe sterkere resultater i fjerde kvartal med bedre rentemargin og kapitalisering enn ventet», heter det fra meglerhuset, ifølge TDN Direkt.