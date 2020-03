Askim og Spydeberg Sparebank går til inkasso for 2,4 millioner mot Henning Solberg

Fire dager før jul gikk den lokale banken, Askim og Spydeberg Sparebank, til inkassosak mot rallycrossføreren. Våpendrager er inkassoselskapet Conecto, og kravet utgjør 2.437.680 kroner.

Det er den andre offisielle betalingsanmerkningen mot Henning Solberg. Fra tidligere gikk Ronny Hushovd til utleggsforretning mot Solberg den 18. oktober i fjor med et krav på 4,2 millioner kroner.

Fire mill. på konto?

Finansavisen skrev 22. februar at Borgarting lagmannsrett krevde ny konkurssak mot Henning Solberg i det de slaktet frifinnelsen i konkurssaken mot Henning Solberg som gikk for Heggen og Frøland tingrett i fjor høst.

Borgarting konkluderte med at det var «klar sannsynlighetsovervekt at eiendeler og inntekter til sammen ikke antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser».

Det som gjensto for å slå Henning Solberg konkurs var da at han i tillegg til å være insuffisient også måtte være illikvid. Men til VG uttalte Solberg:

«Jeg har satt av fire millioner kroner på en klientkonto. Hvordan skal jeg kunne bli slått konkurs da? Dette er en ikke-sak for meg».

100 mill. i gjeld?

Henning Solberg besvarte ikke Finansavisens henvendelser i går, men hvis Solberg har fire millioner på konto burde det interessere banksjef Rune Hvidsten i Askim og Spydeberg Sparebank.

INKASSO: Banksjef Rune Hvidsten i Askim og Spydeberg Sparebank vil ha inn 2,4 millioner kroner fra Henning Solberg, og må bruke inkassoselskapet Conecto i et forsøk på å få det til. Foto: Iván Kverme

Problemet er at Solberg har flere kreditorer. Rally-pappa og IT-millionær Morten Østberg skal ha så mye som 25 millioner kroner til gode. I tillegg kommer en lang kreditorliste som inkluderer Ronny Hushovd, Leif Nilsen, Ramiz Safdar, Thor Åge Pedersen, DekkNor og flere andre, deriblant hans eget rallyteam i England, M Sport.

Finansavisen har tidligere summert opp gjelden og kommet til 100 millioner kroner selv uten at pengene fra lillebror Petter Solberg er regnet inn. Dette er avvist av Solberg selv om han også har bekreftet mye av gjelden.

Overbeheftet bolig?

Henning Solbergs eiendeler knytter seg til familiegården i Spydeberg samt diverse biler. Gården ble pantsatt for 3,5 og 2 millioner kroner tilbake i 2004 og 2007, men pantene ble senere veket i prioritet for Sparebank 1 som kom inn med førsteprioritet på 6,5 millioner og 3,5 millioner i to omganger i 2010.

Askim og Spydeberg Sparebank har senere kommet inn med to pant på henholdsvis 10 og 7 millioner kroner. Hvis Sparebank 1 har reell gjeld på 10 millioner er det usikkert hvor mye Askim og Spydeberg Sparebank kan få dekket.

Inkassosaken mot Henning Solberg er registrert både mot ham selv og hans enkeltpersonforetak Henning Solberg Motorsport.

Pant i mange luksusbiler

Opplistingen av pantstillelser mot Solberg er lang. Siste registrering skjedde 17. desember da Sparebank 1 tok pant i motorvogn for 2,7 millioner. Banken har også pant fra tidligere på 2,5 millioner, 1,9 millioner og 1 million - også disse knyttet til motorvogn.

Dessuten har Santander pant for 1,3 millioner i motorvogn pluss 1,1 million, 1,6 million og 0,5 million.

Også Spydeberg Sparebank har to pantstillelser knyttet til motorvogn - på henholdsvis 10 og 5 millioner. Samlet er det registrert pantstillelser for 27,5 millioner kroner.