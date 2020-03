Federal Reserve kan kutte renten ytterligere

– Vi forventer et ytterligere kutt på 50 basispunkter fra Federal Reserve på møtet 18. mars, eller kanskje også før, sier Knut A. Magnussen i DNB Markets i en rapport.

USA har nå 566 bekreftede tilfeller av coronasmitte og 21 bekreftede dødsfall som følge av influensasykdommen. Selv om viruset sprer seg relativt sakte kan det treffe ekstra hardt fordi få har helseforsikringer og dermed ikke råd til ikke å gå på jobb.

– Sannsynlig med nytt stort kutt

Magnussen i DNB anser et kutt på 50 basispunkter ned til 0,50-0,75 % rente som mest sannsynlig.

Et større kutt på 75 basispunkter vil bringe renta helt ned til 0,25-0,50 % og kan få bukt med problemene hurtigere, men Magnussen skriver i rapporten at FOMC nok vil se an situasjonen før de reduserer ytterligere.

Følger framgangsmåten fra finanskrisen

Til tross for at olje ikke har store markedsandeler i USA kan effektene av lav oljepris bli betydelige. Videre kan det markante fallet i oljeprisen forårsake en alvorlig stopp for investering i skiferolje.

Fallet som følge av coronavirusets utbrudd er det største siden finanskrisen i 2008. Den gang var fallet seks ganger så stort, men DNB Markets antyder i sin rapport at Fed vil komme til å følge samme strategi som den gang og gjøre nødkutt under møtet i neste uke – hvis ikke før.