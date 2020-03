BRAbank dropper reparasjonsemisjon

BRAbank har kunngjort at banken dropper reparasjonsemisjonen på inntil 30 millioner kroner.

Styret i banken trekker frem nåværende markedsforhold som årsak til beslutningen.

Det påpekes også at tegningskursen i en eventuell reparasjonsemisjon var på 0,50 kroner og at BRAbank-aksjen er blitt handlet til nivåer godt under en slik kurs på Merkur Market.

10. mars meldte BRAbank at selskapet hadde hentet 65 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, til tegningskurs 0,50 kroner, og at styret hadde vedtatt å gjøre en etterfølgende emisjon på inntil 30 millioner kroner til samme kurs, blant annet rettet mot aksjonærer som ikke fikk tilslag på aksjer i den opprinnelige emisjonen.

BRAbank falt torsdag 12,9 prosent til 0,35 kroner på Merkur Market.

Onsdag falt aksjen 6,5 prosent til 0,40 kroner. Aksjen var oppe i 0,50 kroner på det høyeste i løpet av mandagen denne uken, men sluttet sist over 0,50 kroner den 2. mars.