Vil opprettholde likviditeten

Den svenske Riksbankens hovedstyre har besluttet å låne ut opptil 500 milliarder svenske kroner til selskaper via bankene på grunn av coronaviruseffektene, fremgår det av en melding fra Riksbanken fredag.

Bakgrunnen for beslutningen er å opprettholde tilbudet av kreditt til svenske selskaper.

Stefan Ingves, sentralbanksjef i Riksbanken i Sverige, forteller at uroen i finansmarkedene gjør at selskaper som i utgangspunktet er levedyktige, kan få det vanskelig med å finansiere seg selv.

– Tiltakene i denne situasjonen bør sees på som en form for forsikring som gjør at svenske selskaper – særlig små og mellomstore – kan føle seg trygge på at kredittforsyningen vil fungere, sier sentralbanksjef Stefan Ingves i pressemeldingen.

Riksbanken er forberedt på å vedta ytterligere tiltak og tilføre den likviditeten som kreves.