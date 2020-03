Bache og Nicolaisen utnevnt til visesentralbanksjefer

For å unngå et fast mønster der begge stillingene som visesentralbanksjef skal besettes samtidig, er Wolden Bache utnevnt fra 1.4.2020 til 31.3.2026 og Nicolaisen utnevnt fra 1.4.2020 til 31.12.2023, går det frem av pressemeldingen fra regjeringen.

Bache kommer fra jobben som avdelingsdirektør i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank. Hun har jobbet i Norges Bank i to perioder. Hun har også vært seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets.

Nicolaisen har hatt flere ulike roller i Norges Bank siden 1995. Siden 2014 har han vært visesentralbanksjef og nestleder av Norges Banks hovedstyre. Nicolaisen skal ha særskilt ansvar for Oljefondet.

Han utnevnes også som første nestleder for Norges Banks hovedstyre og andre nestleder for komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.