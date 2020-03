DNB setter ned renten på boliglån

– Vi setter ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder. Usikkerheten er nå stor i markedet. Det betyr at bankene fortsatt betaler en høyere pris for sine lån i markedet enn for få dager siden, til tross for kuttet fra sentralbanken. sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarkedet i DNB.

Det er på grunn av coronaviruset som skaper utfordringer økonomisk, ettersom aktiviteten stoppes opp. Grønt boliglån vil ha DNBs beste veiledende rente på 2,54 prosent, opplyser banken. For eksisterende kunder vil endringene tre i kraft fra 1. mai. De nye prisene vil gjelde fra tirsdag.

– Vi har også i dag gjort det enklere for kunder som er i en krevende situasjon å få avdragsfrihet, som for eksempel ved permittering, legger Spiten til i melding fra Norges største bank.