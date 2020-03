SpareBank 1 SMN setter ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng for både nye og eksisterende kunder. Renteendringene skal tre i kraft 23. mars for nye kunder og 30. april for eksisterende kunder.

Sparebanken vil samtidig gjøre det enklere å søke om flere måneders avdragsfrihet.

– Mange er allerede rammet av permitteringer på jobb, og mye tyder på at det dessverre kommer til å bli langt flere. Med avdragsfrihet blir det mindre krevende å få hverdagsøkonomien til å gå rundt, sier konserndirektør Nelly Maske i SpareBank 1 SMN i en pressemelding.