Rentekutt i Fana Sparebank

Flere storbanker har satt ned renten gjennom dagen og nå følger vestlandsbanken Fana Sparebank etter ved å sette ned boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng, skriver banken i en pressemelding.

Rentenedsettelsen trer i kraft fra 27. mars for eksisterende kunder.

- Vi er alle eksponert for utfordringer vi ikke tidligere har opplevd. Vi ønsker å bidra til å dempe effektene så godt vi kan. Et av de viktigste tiltakene er å sette ned boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng for alle eksisterende kunder, uttaler administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

- I tillegg fremskynder vi ordinære varslingsfrister, slik at vi iverksetter endringene allerede fra 27. mars, fortsetter Nærø.

Beste boliglånsrente for lån innenfor 75% av boligens verdi vil etter endringen være 2,55%.