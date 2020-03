Boliglånsrenten nedjusteres til 2,5 prosent

Sparebanken Vest og Sparebank 1 Nord-Norge setter ned rentesatsene for boliglån og innskudd med inntil 0,35 prosentpoeng, går det frem av en børsmelding. Ny beste veiledende boliglånsrente blir 2,5 prosent.

Bakgrunnen for renteendringen følger av at Norges Bank satte ned styringsrenten fredag 13. mars på grunn av markedsuroen som følge av spredning av coronaviruset og fall i oljepris.

– Vi opplever krevende tider med stor usikkerhet. En del av kundene våre kjenner på usikkerhet knyttet til sin egen arbeidssituasjon og økonomiske utfordringer, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Renteendringen vil tre i kraft for eksisterende kunder fra 1. mai 2020.

Nord-Norge nedjusterer fra 23. mars

– Flere opplever allerede permitteringer og det vil bli flere som kommer i en krevende situasjon fremover. Vi har blant annet innført avdragsfrihet i inntil tre måneder for kunder som opplever å bli permittert, sier Kjerpeseth.

Sparebank 1 Nord-Norge bidrar også med sitt i denne usikre økonomiske tiden.

– Lavere rente er et tiltak som vil hjelpe mange, og vi gjør det nå også enklere for boliglånskundene våre å kunne utsette betaling av avdrag, sier Lasse Hagerupsen, konserndirektør for personmarked i Sparebank 1 Nord-Norge.

Renteendringen trer i kraft 23. mars for nye kunder og 4. mai for eksisterende kunder.

Sparebank 1 Østlandet følger i samme spor. Nye kunder får de reduserte prisene fra 19. mars. Eksisterende kunder får de samme vilkårene fra 4. mai.

Sparebanken Møre kutter også. Datoer for nye rentesatser er 18. mars for nye lån og 1. mai for eksisterende lån.