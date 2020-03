Ny sparebank med rentekutt

Flere store banker har redusert boliglånsrenten etter at Norges Bank valgte å kutte styringsrenten med 0,50 prosentpoeng på fredag.

Nordea valgte å sette ned boliglånsrenten tilsvarende kuttet til Norges Bank, mens flere andre banker som DNB, SR-bank og Sparebanken Sør har redusert utlånsrenten med 0,35 prosentpoeng.

Nå følger den Mørebaserte sparebanken SpareBank 1 Nordvest etter, og setter ned sine utlåns- og innskuddsbetingelser med inntil 0,35 prosentpoeng. Det fremkommer i en børsmelding fra selskapet tirsdag. Rentekuttet gjelder for nye og eksisterende kunder.

- Situasjonen vi står i er ekstraordinær. Vi vil strekke oss langt for de som nå blir rammet av konsekvensene av coronautbruddet. Nå blir boliglånet billigere ved at vi setter ned renten. I tillegg vil vi gjøre det enklere å søke om avdragsfrihet for kunder som nå opplever at inntekten blir redusert, sier adm. direktør Odd Einar Folland.

Renteendringen trer i kraft 23. mars for nye kunder og 2. mai for eksisterende kunder. Alle kunder får informasjon om renteendringen.