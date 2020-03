Sparebanken Telemark neste ut med kutt i rentene

En rekke banker har allerede gjort det, og tirsdag følger Sparebanken Telemark etter: Banken setter ned boliglånsrentene med inntil 0,35 prosentpoeng.

Det fremgår av en melding fra banken, som samtidig opplyser at den innfører kostnadsfri innvilgelse av avdragsutsettelse for kundene som måtte ønske det.

«Vi har i denne situasjonen bestemt at kunder som ønsker det, og som får avdragsutsettelse på lån, ikke skal betale for det», sier banksjef Per Halvorsen i meldingen, og viser til situasjonen med coronaviruset og dets effekter på økonomien til kundene.

Ny beste veiledende rente for førstehjemslån i Sparebanken Telemark er nå 2,54 prosent.

Rentekuttet har effekt fra 23. mars for nye lånekunder og fra 1. mai for eksisterende Sparebanken Telemark-kunder.

Banken reduserer også renten for flere innskuddsprodukter fra 14. mai.