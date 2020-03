SpareBank 1 Ringerike Hadeland senker boliglånsrentene

SpareBank 1 Ringerike Hadeland føyer seg inn i rekken av banker som reduserer boliglånsrentene, og senker sine renter med inntil 0,35 prosentpoeng for både eksisterende og nye kunder.

Endringene trer i kraft 23. mars for nye kunder og 4. mai for eksisterende.

Banken setter også ned rentene med inntil 0,35 prosentpoeng for flere innskuddsprodukter, gjeldende fra 18. mai.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland opplyser videre at det vil bli enklere for kundene å søke om inntil seks måneders avdragsfrihet, og at banken ser på løsninger innen betalingsutsettelser og refinansiering for sine kunder.