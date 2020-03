Innlandsbank med rentekutt

SpareBank 1 Ringerike Hadeland føyer seg inn rekken av banker som kutter rentenivået, og setter ned boliglånsrenten med inntil 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder, melder selskapet i en pressemelding.

Innlandsbanken opplyser samtidig at det skal bli enklere med avdragsfrihet.

- Vi jobber kontinuerlig sammen med våre kunder for å finne gode løsninger i en utfordrende tid. Nå tar vi i tillegg to grep som skal hjelpe alle. Vi setter ned renten på boliglån, og vi har gjort det enkelt for kundene å søke om inntil seks måneders avdragsfrihet, sier administrerende banksjef, Steinar Haugli.

Renteendringen trer i kraft 23. mars for nye lånekunder og 4.mai for eksisterende lånekunder.

Samtidig kuttes innskuddsrenten med inntil 0,35 prosentpoeng. Endringene på innskudd gjelder fra 18. mai.