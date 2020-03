Sparebank 1 Nord-Norge kjøper 20 prosent av Helgeland Sparebank

Det er duket for banksamarbeid på Helgeland etter at Sparebank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank etablerer et fremtidsrettet og strategisk samarbeid, fremkommer det i en pressemelding fra selskapene onsdag.

Samarbeidet omfatter at Sparebank 1 Nord-Norge tilegner seg 19,99 prosent av egenkapitalbevisene i Helgeland Sparebank. Samtidig kjøper sistnevnte bank filialene, og tilknyttet bankvirksomhet, til Sparebank 1 Nord-Norge på Helgeland.

Helgeland Sparebank blir også en del av SpareBank 1 -alliansen ved å bli en del av SamSpar.

- Å samles i et godt strategisk samarbeid vil styrke både Helgeland Sparebank og Sparebank 1 Nord-Norge. Vi går fra å være den tredje største aktøren på Helgeland, til å få en lønnsom eierandel i en sterk lokalbank i regionen. Det gir alle kundene et bedre og bredere tilbud, sier konstituert konsernsjef Liv B. Ulriksen i Sparebank 1 Nord-Norge.

Transaksjonen gjennomføres første halvår 2021.

Utlånsporteføljen som overdras bestod per. 31. desember 2019 av rundt 8,9 milliarder kroner i utlån til personmarkedet og drøyt 1,2 milliarder kroner i utlån til bedriftsmarkedet. Innskuddene i Helgelandsporteføljen til Sparebank 1 Nord-Norge var på samme tid rundt 3,5 milliarder kroner.