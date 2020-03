Storebrand setter ned renten

– Vi setter ned flytende rente på boliglån med 0,35 prosentpoeng for alle kunder. Usikkerheten i markedene er for tiden stor, og Norges Bank har vedtatt et ekstraordinært kutt i styringsrenten. På bakgrunn av dette har vi besluttet å senke våre renter, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand, i en pressemelding.

Med dette kuttet er beste flytende nominell rente på et boliglån i Storebrand 2,34 prosent.

Rentesatsene gjelder fra 19. mars for nye boliglån, og trer i kraft for eksisterende lån fra 30. april. Også innskuddsrenten settes ned, med inntil 0,3 prosentpoeng. Nye innskuddsrenter vil gjelde fra 25 mai.

Fastrenten på et lån med 3 års og 5 års bindingstid er nå på 2,29 prosent.

– Å binde renten kan være et godt alternativ for dem som nå har behov for å sikre ekstra forutsigbarhet og økonomisk trygghet, sier Skaaret.