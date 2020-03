Norges Bank legger ut ytterligere F-lån

På grunn av markedssituasjonen de siste dagene med kronesvekkelse og andre coronavirus-effekter vil Norges Bank tilføre likviditet til markedet. Fra 19. mars legges det ut ytterligere ekstraordinære F-lån i norske kroner, går det frem av en pressemelding TDN Direkt siterer.

Norges Bank vil tilby ekstraordinære F-lån med løpetid på en uke, en måned, tre måneder, seks måneder og tolv måneder.

Det fremgår av en pressemelding fra Norges Bank torsdag formiddag.

F-lån på 1-2-3 F-lån blir brukt av Norges Bank for å tilføre likviditet – eller betalingsevne – til bankene. Lånene skal sikre at bankene i Norge har nok kontanter til å låne ut penger videre til sine kunder. F-lån fungerer ved at Norges Bank auksjonerer ut lån med fast rente til banker i bytte mot en form for sikkerhet. Når vi er inne i et presset marked som nå, kan bankene få tilgang til norske kroner uten å måtte skaffe det fra andre banker.

I pressemeldingen en uke siden skrev Norges Bank at de ville legge ut tremåneders F-lån. Nå har de altså utvidet tilbudet med flere intervaller og andre betingelser. «Lånene tilbys for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene» ble det sagt i forrige pressemelding.

Ekstraordinære F-lån har følgende betingelser: