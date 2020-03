Danmark går motstrøms - hever renten

De siste dagene har en rekke nasjoner senket renten på grunn av coronavirusets negative påvirkning på økonomien.

Nå går danskene motstrøms. Nasjonalbanken i vårt naboland hever renten med 15 basispoeng til 0,60 prosent. Danskenes nasjonalbank forklarer det med at de vil lette presset på den danske kronen mot euroen.

«Renteforhøyelsen innsnevrer det pengepolitiske spennet til euroområdet fra 0,25 prosentpoeng til 0,10 prosentpoeng», forklarer Danmarks nasjonalbank.

Det er ikke populært hos alle.

– Jeg er sjokkert over nasjonalbankens beslutning om å stramme inn pengepolitikken når landet er midt i sin verste økonomiske krise siden andre verdenskrig. Sentralbanksjef Lars Rohde er personlig ansvarlig for at tusenvis av dansker mister jobben, sier økonom Lars Christensen, ifølge Financial Times.

Det opplyses om at de øvrige pengepolitiske renter holdes uendret med utlånsrente på 0,05 prosent, foliorente på 0,00 prosent og diskonto på 0,00 prosent.