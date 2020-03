ESB maner til måtehold

Onsdag offentliggjorde ESB en økonomisk hjelpepakke på 750 milliarder euro. Torsdag blogget Christine Lagarde, sjefen for den europeiske sentralbanken (ESB), at de vil gjøre det som kreves over lang tid. I tillegg opplyste ESB torsdag at de kan komme til å trykke 1 billion euro for å lette på låneforpliktelsene til land i eurosonen.

Fredag kommer Francois Villeroy de Galhau, beslutningstager i ESB, med en oppfordring til selskaper om å ikke tappe bankene for mer likviditet enn det som er strengt nødvendig. Det melder Villeroy til en fransk radiokanal, gjengitt av Reuters.

ESB-representanten sammenligner hamstring av likviditet for selskapene med at folk hamstrer nudler, og maner til måtehold.

Villeroy, som også er guvernør i Bank of France, sier at krisetiltakene ESB nå tar vil garantere at selskapene får tilført likviditet.