Stortinget ber om raske rentekutt fra bankene

Det kommer fram i Finanskomiteens innstilling som ble som ble behandlet i Stortinget lørdag.

Det vises til at Norges Bank to ganger de siste ukene har satt ned styringsrenta for å hjelpe bedrifter og husholdninger gjennom koronakrisen. Styringsrenta er nå på 0,25 prosentpoeng.

– Komiteen mener derfor det er viktig at rentekuttene raskt kommer kundene til gode dersom de skal ha den ønskede effekten på norsk økonomi, heter det i innstillingen etter forslag fra Rødt.

Så raskt som mulig

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at bankene må sette ned renta i samme tempo og størrelse som styringsrenta.

– Varslingsfristen på seks uker gjelder ikke når det er snakk om å forbedre vilkårene for lån. Finansforbundet har også tatt til orde for at dette må skje så fort det er praktisk mulig, sier han.

Leder Vigdis Mathisen i Finansforbundet sa fredag til NTB at dette er en unntakssituasjon.

– Da bør bankene ta det samfunnsansvaret og kostnadene som følger med, sa hun.

Må vente i flere uker

På én uke har styringsrenta blitt redusert fra 1,5 prosent til 0,25 prosent. Bankkundene må imidlertid vente i flere uker før de får nyte godt av kuttene.

Nordea kutter renta på boliglån fra 29. april, Danske Bank fra 15. april og DNB fra 1. mai, mens andre banker foreløpig ikke har varslet rentekutt.

DNB sa fredag til NTB at de vanligvis har to måneders varslingsfrist, og at de dermed fremskynder rentekuttet fra 20. mai til 1. mai.

Nordea sier de følger vanlig prosedyre, mens Danske Banks pressesjef Øystein Schmidt sa deres kostnader ved utlån av penger ikke har falt så mye som de ville ha gjort i en normal situasjon.

(©NTB)