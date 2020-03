Nettbank kutter utbyttet med 30 prosent

I Finanstilsynets brev til styrer i banker og holdingforetak i bankdominerte konsert, ble styrene bedt om å foreta en ekstra vurdering av overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019 med krisen rundt COVID-19 i sentrum.

I den anledning ble det avholdt et ekstraordinært styremøte i BN Bank på søndag for å vurdere hvordan overskuddet fra 2019 skal disponeres. Nettbanken hadde en kjernekapitaldekning på 21,2 prosent ved utgangen av 2019, og styret er ved den oppfattelse at banken er i en solid økonomisk situasjon med god likviditet.

Kutter en tredjedel av utbyttet

Styret valgte søndag å kutte utbyttet med 30 prosent som følge av den økonomiske uroen COVID-19 har medført. Utbyttet endres dermed fra tidligere 150 millioner kroner til 105 millioner kroner.